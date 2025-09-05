Coopération entre collectivités : Bruxelles accueille le Forum des Territoires

Le Parlement bruxellois accueillera, du 1er au 5 octobre 2025, le Forum des Territoires du Sénégal, de la Belgique et du Luxembourg.

Ce rendez-vous se veut un espace de dialogue, de concertation et de coopération, réunissant collectivités territoriales, investisseurs, partenaires au développement et acteurs des diasporas autour d’un objectif commun : favoriser les échanges, renforcer les partenariats et explorer des opportunités d’investissements au bénéfice des collectivités locales du Sénégal.

Au-delà de la coopération tripartite entre le Sénégal et ces deux pays du Benelux, le Forum s’ouvre à une dimension panafricaine grâce à la participation des diasporas africaine de Belgique, venues manifester leur soutien et leur volonté de contribuer au développement territorial africain.

Le Forum bénéficie également de l’accompagnement de plusieurs associations de la diaspora sénégalaise de Belgique, témoignant de l’importance de l’implication citoyenne dans la construction de partenariats durables entre l’Europe et l’Afrique.

En réunissant élus locaux, décideurs économiques, investisseurs et organisations de la société civile, le Forum des Territoires vise à promouvoir la coopération décentralisée entre collectivités et à encourager la mise en œuvre des projets d’investissements structurants au Sénégal et dans d’autres territoires africains.

Une rencontre, la semaine dernière, avec SEM Mame Baba Cissé, nouvel ambassadeur du Sénégal en Belgique et au Luxembourg témoigne de la dimension l’importance d’une telle initiative.

Ce rendez-vous inédit est placé sous la coordination de M. Orphée Kinss, président de Jeux d’Eden et initiateur de l’événement