Changement Climatique: Peut-on encore douter ?

Depuis plusieurs années, le réchauffement climatique s’impose comme un sujet phare au sein de la société. D’ailleurs certains commentateurs restent toujours sceptiques sur l’existence du réchauffement climatique.Certains estiment d’abord que le réchauffement climatique est largement surestimé, d’autres expliquent que même s’il existe, il n’est pas d’origine humaine. D’autres encore disent que l’on ne sait pas vraiment et que les scientifiques ne sont même pas d’accord entre eux. Et il y a aussi ceux qui doutent des conséquences du réchauffement climatique sur les écosystèmes, ceux qui pensent que le réchauffement climatique est bénéfique…

Pour bien comprendre ce qu’est ou n’est pas le changement climatique, jetons un coup d’œil à ce que l’on sait aujourd’hui sur le climat, ses évolutions et leurs causes.

Les températures sur la planète augmentent- elles réellement?

La première question que l’on se pose face au changement climatique est la suivante : les températures augmentent-elles réellement ? Entre des hivers parfois très froids, des printemps pluvieux, des étés caniculaires ou maussades, il est difficile de se rendre compte de l’évolution réelle des températures. D’autant plus que dans l’histoire, le climat a souvent évolué par périodes. Sur ce sujet, les scientifiques sont catégoriques : oui les températures augmentent. Ces dernières années, on a régulièrement battu des records de température. Juillet 2019 est par exemple le mois le plus chaud jamais enregistré sur terre. Précédemment, on avait déjà battu des records en 2018, en 2016, en 2015, en 2014… En fait, sur les 10 années les plus chaudes jamais enregistrées, 9 ont eu lieu depuis 2000. Face à ces chiffres, on comprend vite qu’il fait réellement de plus en plus chaud.

L’activité humaine est-elle vraiment à l’origine du changement climatique ? Et le CO2 est-il vraiment en cause ?

Puisque le réchauffement climatique est d’origine humaine, reste à savoir ce qui le provoque. A l’heure actuelle, l’hypothèse qui est globalement acceptée par la communauté scientifique est que le réchauffement climatique serait causé principalement par l’augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Le CO2 étant l’un des gaz dont la concentration a le plus augmenté, c’est l’un des facteurs les plus déterminants dans le changement climatique récent.

Malgré tout, on pourrait penser que l’évolution actuelle de la concentration en CO2 sur la planète est négligeable. En effet, on sait que la concentration en gaz à effet de serre varie selon de longs cycles dans l’histoire de la planète. Ainsi au cours de l’évolution de la Terre, le CO2 dans l’atmosphère a oscillé assez régulièrement entre 200 et 300 ppm selon des cycles de 80 000 ans en moyenne.

Ce qui a changé depuis 1850, c’est que l’industrie humaine émet massivement du CO2 dans l’atmosphère ce qui modifie les cycles naturels du CO2. Depuis 150 ans, la concentration en CO2 dans l’atmosphère est passée d’environ 260 à 400 ppm. On est donc actuellement à un niveau au moins 30% supérieur aux taux les plus élevés atteints depuis environ 400 000 ans.

Pourquoi certains scientifiques réfutent-ils le changement climatique ?

Sur ce sujet, la communauté scientifique est très homogène. Comme dans tous les domaines scientifiques, il est quasiment impossible que la communauté scientifique soit absolument unanime sur le changement climatique. Il existera toujours des voix dissonantes sur le climat, qui tenteront de contester les résultats du GIEC ou des autres climatologues.

Si les critères choisis pour analyser un phénomène sont différents, les résultats seront différents. Si l’échelle de grandeur choisie est différente, le résultat sera différent. Toute la difficulté est de choisir des critères et des échelles qui reflètent bien la réalité.

Or la science est malgré tout faite par des êtres humains, qui ont leur biais et peuvent mal interpréter les données qu’ils mesurent (volontairement ou non). Par exemple, si l’on regarde l’évolution des températures juste entre 1940 et 1970, on observe une légère baisse des températures moyennes. Cela remet-il en cause le réchauffement climatique ? Non ! Car en réalité, la baisse s’explique par l’utilisation massive d’aérosols sulfatés à cette période qui a empêché le soleil de réchauffer correctement le sol. Si l’on regarde les données dans leur ensemble, on s’aperçoit que dans les années 1980, l’utilisation de ces aérosols baisse brutalement, et que le réchauffement repart. Et en moyenne entre 1850 et aujourd’hui, les températures ont clairement augmenté.

Le changement climatique est bien un réel et non pas un mythe ni un complot

Dans l’état actuel de la recherche scientifique et des preuves physiques mesurables, il semble de plus en plus difficile de douter du réchauffement climatique et de son origine humaine. Les gaz à effet de serre sont les plus gros responsables de cette augmentation, et c’est pourquoi il est important de prendre conscience de nos émissions, notamment de CO2.

Diary Mohamed Baldé pour Xibaaru.sn