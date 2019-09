Vers un « Joola » Bis sur…les routes sénégalaises

17 ans déjà que le Joola sombra au fond de l’Atlantique emportant plus de milles personnes. L’image de cette tragédie reste toujours dans la tête des sénégalais. Mais les causes de cette tragédie sont toujours présentes sur nos routes.

La surcharge était la principale cause du naufrage du Joola. Et pourtant ces mêmes surcharges continuent toujours sur nos routes faisant de nombreuses victimes sous le laxisme de l’Etat. Les autorités attendent-ils qu’un autre Joola se produisent pour réagir ? La réponse devrait être non car la vie humaine est tellement sacrée que l’on ne devrait pas jouer avec.

Les bus Tata en sont les exemples type combien d’entre eux sont pleins à craquer à tel point que leurs portes ne peuvent même pas se fermer. Et pourtant ces bus sont laissés en circulations par les autorités qui font le sourd face à ce danger qui guettent le pays.

Nous sénégalais lambda qui utilisons ses transports en commun sommes aussi fautifs que les responsables de ces tragédies car c’est nous avec notre inconscience qui prenons ces bus, ces « Ndiaga Ndiaye » ou « Car Rapide » remplis à bloc avec ce slogan sénégalais du « Yala Bakhna » ou du « Niak Pékhé » qui font des désastres sur nos routes.

Passagers et usagers des routes doivent dépasser cet esprit purement sénégalais de « Yalla Bakhna » qui est la cause de tous nos malheurs conjugués avec l’indisciplines des chauffeurs. Et les autorités étatiques du pays doivent prendre leurs responsabilités pour éviter un autre Joola sur nos routes.

Aliou Ngom ( Stagiaire ) pour Xibaaru