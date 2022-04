Cheikh Ndiaye : « Boubacar camara a raté l’occasion de se taire »

Boubacar Camara, le Sénégalo_béninois , lapidé à Grand Yoff lors des locales par ses petits-fils , a encore raté l’occasion de se taire ou faire valoir ses droits à une pension de retraite politique .

Tout le monde pensait qu’au sortir des locales à Grand Yoff après une humiliation historique , que Boubacar Camara , malgré ses milliards et sa longue durée de vie dans la localite, allait définitivement se taire et ou renoncer à sa carrière politique.

Décidément, on ne respecte pas les militantsqu’on pense être des moutons de panurge et que les échecs sont identiques aux succès. Un boubacar Camara , à l’ego surdimensionne , un donneur de leçon qui vit les travers qu’il dénonce, candidat à la présidentielle de 2019 au nom de son CV paraît-il impressionnant , incapable d’être maire à Grand yoff malgré des soutiens forts ou à défaut faire un score honorable , ose sans vergogne occuper les médias pour nous parler de cohabitation possible.

Une telle hypothèse ne saurait être possible si la somme des parties est égale au tout puisque son score est d’une telle insignifiance qu’un tel schéma est impossible et utopique.

Si l’opposition compte sur un Boubacar Camara qui a osé préférer le Bénin en pleine campagne électorale pour assumer les fonctions de directeur général adjoint au détriment des intérêts de son pays et de la commune de Grand yoff , qu’elle déchante car cet homme est un objet politique arrivé à expiration .

Qu’il occupe les médias pour masquer sa déculottée à grand yoff n’échappe à l’intelligence d’aucun sénégalais. Que Boubacar Camara sache qu’il ne peut tromper personne et la meilleure attitude à l’heure actuelle, dépassée qu’il est par les événements et par les jeunes leaders actuels à grand yoff , est de servir son pays en menant le Bon Combat et participer à construire ce pays , qu’il a aussi contribué à nuire pendant qu’il fut aux hautes fonctions durant le règne libéral. Boubacar Camara , on te connaît bien .Ne nous pompe pas l’air cher aîné !

Cheikh Ndiaye

Responsable politique Apr Grand Yoff