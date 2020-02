Cheikh Ndiaye traite Barthélemy Diaz…d’énergumène et d’arrogant

Barthélemy DIAZ est d’une carence et d’une arrogance non génétiquement modifiables; cet homo ne mérite la colère d’aucun sénégalais !

Quand j’ai appris par voie de presse les propos attentatoires à notre Peuple, à notre But et à notre Foi , j’ai aussitôt pensé au malheureux Khalifa SALL mentor de cet énergumène mais aussi à ses propos et attitudes infrahumaines à l’endroit du défunt Ousmane Tanor DIENG. Barthelemy DIAZ puisque c’est de lui qu’il s’agit, ne mérite la frustration d’aucun musulman, ni même la colère d’un chrétien.

Comment est-ce qu’on.peut penser un seul instant ,un sénégalais libéré ou emprisonné selon qu’il est chrétien ou musulman ? L’exemple du seul défunt Président Léopold Sedar Senghor, chrétien élu premier Président de la République du Sénégal, par les musulmans, réduit à néant l’entreprise perfide de tentative de déstabilisation de notre cohésion sociale, pour ne pas dire de notre unité religieuse et de notre unité nationale. S’il est une question dont il ne faut pas du tout jouer , c’est bien celui de la religion. Guy Marius a fauté et il est en prison. Ceux-là même qui le soutiennent , le savent. Que de l’hypocrisie !

Des héros de la trempe des Valdiodio, des WADE, des Dansokho n’ont jamais franchi par responsabilité, les limites, ni même tenté de fragiliser l’État, notre Etat. Il ne s’agit que de cela et c’est d’abord par éducation qu’ils s’interdisaient certaines dérives et ensuite par responsabilité. Mais il faut s’appeler Barthelemy DIAZ, carent jusqu’à la moelle épinière doublée d’une impolitesse.génétiquement non modifiable, pour tenir de tels propos, qui ont gêné les sénégalais de toute confession. Cet homme ne mérite en définitive que mépris et rien d’autre.

Cheikh NDIAYE

Responsable politique Apr grand Yoff