Université El Hadji Ibrahima Niasse : le Campus de Kaffrine ouvre ses portes à ses étudiants…

Le campus de l’université du Sine Saloum, Elhadji Ibrahima Niasse, à démarré ses activités avec l’amphithéâtre de rentrée marquée par la présentation des maquettes de formation, des objectifs, des débouchés et métiers aux étudiants par le Professeur Khalifa Babacar SYLLA, directeur de l’UFR Sciences et Techniques de l’Elevage, Dr Fatoumata SOW, directrice de l’UFR Sciences Sociales et Dr Abdoulaye SY. A cette occasion, l’amicale des étudiants du campus de kaffrine s’est mobilisée pour l’accueil, l’orientation, le retrait des cartes étudiants et ensuite offert des tickets de restaurant aux nouveaux étudiants dans le but de faciliter leur intégration, sous la coordination de son président monsieur Pape Alioune DIAW, Licence 2 Histoire.

Avec la décentralisation des enseignements de cette université à Kaffrine, une nouvelle ère est entrain de s’ouvrir dans la capitale du Ndoucoumane.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn