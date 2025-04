Cheikh Thioro Mbacké : «Le manque d’eau à Touba continue d’alimenter les tensions chez les riverains»

Le manque d’eau à Touba surtout de bonne de qualité continue d’alimenter les tensions chez les riverains.

Au moment où j’écris ces lignes une partie de la population de la ville Sainte de Touba manifeste leur indignation suite aux difficultés constatées sur la distribution de l’eau au niveau de certains quartiers.

En effet, après avoir reçu plusieurs messages relatifs à cette grande calamité, qui, ma foi est constatée par tous et affectant beaucoup de ménages en cette forte période de chaleur, j’ai décidé à partir de maintenant de prendre cette question en priorité par rapport à mes préoccupations parlementaires et quotidiennes.

Tout d’abord je tenais à présenter mes plates excuses à tous ceux qui m’ont interpellé et que je n’ai pas eu le temps de répondre mais sachez que je vous ai tous lus et parfaitement compris car ma famille et moi nous nous sommes pas du tout épargné. J’ai une pensée solidaire aux populations de Ndindy, mon village.

Cependant, j’ai interpellé directement le Directeur de l’OFOR pour s’enquérir de la situation et en savoir les véritables causes. Monsieur le Directeur Général m’a envoyé le rapport d’une mission conjointe (OFOR, SENELEC Maou rahmati Touba ca kanam et la Marie de Touba), effectuée du 07 au 10 avril passé. Les diagnostics sur 41 forages ont révélé plusieurs manquements et des recommandations on été formulées en attendant leurs exécutions dans les plus brefs délais.

Depuis le 15 Avril , une équipe de maintenance a été dépêchée sur Touba pour diligenter la situation. C’est pourquoi dans certains quartiers, la reprise de système d’approvisionnement est effective. L’équipe ne s’est pas arrêté là vu les moyens logistiques déployés pour la mise en disposition de camions citernes aux autres Localités touchées, prévue à partir de ce Lundi 28 Avril.

L’approvisionnement de l’eau de qualité et en abondance à Touba demeure une préoccupation majeure des nouvelles autorités. Le projet GTA déjà lancé reste la solution définitive pour régler le problème d’approvisionnement en eau potable à Touba.

En attendant la réalisation de ce projet structurant de grande envergure, des mesures conjoncturelles seront mises en place pour atténuer la souffrance des populations et allant en extirper définitivement cette calamité.

Au Directeur de L’OFOR, à Touba ca kanam, à Mahou Rahmati, vous avez tous notre soutien. Vos efforts consentis, ne nous laissent point indifférents.

Honorable député Cheikh Thioro Mbacke