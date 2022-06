Cherté des prix…les ménages dans le désarroi

La fragilisation de nombreuses économies mondiales ayant des répercussions sur le panier des ménagères est le corollaire de la conjoncture géopolitique tumultueuse occasionnée par la crise russo-ukrainienne. Résultats : les pays du tiers-monde dont le Sénégal qui constituent des victimes collatérales de ce regain de tensions en Europe, vivent un vrai calvaire. Avec des prix (essence, riz, huile, sucre, blé,…) qui grimpent sans que les rétributions ne s’en suivent, difficile pour les populations de dormir sur leurs lauriers. Conséquemment : fonctionnaires, ménagers et sans-emplois crient au désarroi et craignent de ne plus pouvoir tenir plus longtemps. Selon certains, on s’acheminerait vers des émeutes de la faim.

A l’instar du reste du monde, le Sénégal subit de plein fouet, les conséquences économiques de la guerre entre deux pays d’Europe, l’un producteur de blé et l’autre d’énergie (pétrole, gaz) chez qui il se pourvoit généralement de ces différentes matières. Du nord au sud, le pays est frappé par une inflation sans précédent. Cette situation pour le moins inconfortable s’est invitée dans le quotidien des sénégalais, pris dans un tourbillon d’inquiétudes dont on ignore l’issue. D’après un père de famille, «la situation est présentement très critique pour nous les pères de famille. On arrive plus à assurer à nos enfants les trois repas quotidiens, on est obligés de cuisiner une seule fois dans la journée et d’en garder pour le diner. Les temps sont durs pour nous les plus démunis. Quelques fois, faute d’argent, on est obligés de consommer de la bouillie toute la semaine».

Quant à la hausse du carburant il se confie : «je conduis actuellement un engin mais il m’est difficile de me pourvoir ne serait-ce que d’un litre d’essence alors qu’il m’en faut deux pour fonctionner. Si je n’ai de quoi manger, comment vais-je trouver de quoi alimenter ma moto ? Je n’arrive plus à joindre les deux bouts, même pour payer le loyer c’est devenu un vrai calvaire. Mon travail de marchand me dépourvoit de certains privilèges et ce que gagne par jour n’est pas à la hauteur de mes dépenses. Le président de la République, à qui nous avons remis toutes nos forces fait preuve d’inertie totale dans ce sens, sans doute parce que ses proches n’éprouvent pas ce par quoi nous passons. Il doit savoir que nous souffrons et bientôt nous allons mourir de faim, dans la rue» a-t-il lancé, très remonté. Lire la suite en cliquant ICI