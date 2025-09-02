Chute du 3ᵉ étage : Des nouvelles du lutteur Pokola

Le lutteur Pape Mbaye, plus connu sous le nom de Pokola, a été victime d’une chute spectaculaire lundi matin à la cité Mixta, à Dakar. Tombé du troisième étage d’un immeuble, le jeune champion de Pikine, neveu d’Ama Baldé, s’en est sorti avec des blessures légères.

Rapidement évacué par les sapeurs-pompiers à l’Hôpital général de Grand-Yoff (ex-Cto), il a subi un scanner complet qui n’a révélé ni fracture ni lésion grave. Repris par Le Soleil, son manager, Abdou Bakhoum, a tenu à rassurer : « Sa vie n’est pas en danger. Il souffre surtout de douleurs aux reins et de petites égratignures. »

Citée par la même source, la mère du lutteur a confirmé que les résultats médicaux étaient « rassurants », appelant les supporters à rester confiants quant à la santé de son fils.