Boubacar Seye : « Le Sénégal claque la porte à Macky Sall et choisit la dignité nationale »

Le rejet officiel de la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies par l’État du Sénégal marque un tournant politique majeur. Pour Boubacar Seye, président de l’Association des victimes du régime de Macky Sall, cette décision est bien plus qu’un choix diplomatique : c’est un acte de justice et de cohérence nationale.

« Refuser de soutenir Macky Sall, c’est faire le choix courageux de la dignité contre l’oubli », affirme Boubacar Seye. Selon lui, il était impensable que le Sénégal défende sur la scène internationale une figure contestée pour son bilan en matière de droits humains et d’État de droit. Cette position traduit une volonté de rupture avec des pratiques qui ont marqué douloureusement l’histoire récente du pays.

En ne soutenant pas cette candidature, le Sénégal adresse un message clair à la communauté internationale : il veut désormais incarner les valeurs qu’il défend, celles de la justice, de la responsabilité et du respect des principes démocratiques. Pour Boubacar Seye, cette décision redonne espoir aux victimes du régime précédent, qui attendent toujours reconnaissance et réparation.

« Cette position honore la République », insiste-t-il. Elle symbolise un Sénégal qui avance du bon côté de l’histoire, en cohérence avec les aspirations de son peuple et les exigences de transparence et de responsabilité. Pour les défenseurs des droits humains, ce rejet est une victoire morale et politique.