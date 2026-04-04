4 avril : l’École polytechnique de Thiès remporte le prix de la meilleure parade civile

L’École Polytechnique de Thiès (EPT) s’est une nouvelle fois distinguée lors de la célébration de la fête de l’indépendance en remportant le prix de la meilleure parade du défilé civil, selon une annonce officielle de l’institution.

Cette distinction vient récompenser la discipline, l’engagement et le professionnalisme des élèves-ingénieurs ainsi que l’encadrement rigoureux dont ils bénéficient. À travers cette performance, l’établissement confirme sa place parmi les références en matière d’excellence académique et de formation au Sénégal.