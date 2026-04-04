4 avril : Diomaye appelle à l’unité et met en avant la préparation des JOJ

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a magnifié ce samedi la célébration de la fête de l’indépendance, qu’il a décrite comme un temps fort de cohésion nationale, d’introspection collective et de renforcement de l’engagement commun en faveur d’un Sénégal souverain, respecté et prospère.

Le chef de l’État s’exprimait à Thiès, où s’est tenu le défilé officiel marquant le 66e anniversaire de l’accession du pays à la souveraineté. Cette édition a été exceptionnellement délocalisée dans la capitale du Rail, en présence de nombreuses autorités nationales et d’un invité de marque, le président de la République du Gabon.

Dans son allocution, le président a salué la parfaite harmonie observée entre les forces de défense et de sécurité et les populations civiles, mettant en avant la solidité du concept « armée-nation ». Selon lui, cette communion illustre l’engagement constant des forces de défense et de sécurité au service de la nation.

Placée sous le thème du rôle des forces de défense et de sécurité dans la réussite des Jeux olympiques de la jeunesse, la célébration de cette année met en lumière leur implication dans l’organisation de cet événement international que le Sénégal s’apprête à accueillir.

Le chef de l’État a ainsi rendu hommage à la mobilisation des différents corps impliqués, soulignant leur contribution dans la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Il s’est également voulu rassurant quant à la capacité du pays à organiser cet événement dans les meilleures conditions.

Bassirou Diomaye Faye a insisté sur l’hospitalité sénégalaise, affirmant que les délégations étrangères et visiteurs seront accueillis avec chaleur et respect, conformément aux valeurs de la teranga.