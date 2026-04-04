Polémique médiatique : les Jeunesses Mimi2024 s’en prennent à Cheikh Yérim Seck

Dans un communiqué publié le 3 avril 2026 à Kaolack, les Jeunesses Mimi2024 ont exprimé leur indignation face aux prises de position répétées du journaliste Cheikh Yérim Seck à l’encontre de Aminata Touré.

Le mouvement de soutien à l’ancienne cheffe du gouvernement dénonce ce qu’il qualifie « d’acharnement médiatique » et remet en cause la légitimité morale du journaliste à intervenir dans le débat public.

Selon les signataires du communiqué, les critiques de Cheikh Yérim Seck trouveraient leur origine dans une affaire judiciaire passée, remontant à l’époque où Aminata Touré occupait le poste de ministre de la Justice.

Les Jeunesses Mimi2024 estiment que ce contexte personnel entacherait l’objectivité des interventions du journaliste. Elles appellent ainsi à une forme de « décence » dans la prise de parole publique, particulièrement sur des sujets sensibles touchant à la morale et à l’exemplarité.

Dans leur déclaration, les auteurs vont plus loin en considérant que certaines trajectoires personnelles devraient inciter à davantage de retenue dans l’espace public, notamment vis-à-vis de la jeunesse. Ils affirment leur volonté de continuer à dénoncer ce qu’ils perçoivent comme des dérives dans le traitement médiatique de la vie politique.