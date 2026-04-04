CAF : Curieuses coïncidences (Par Me Alassane Cissé)

CAF : CURIEUSES COINCIDENCES !

LA VISITE DE MOTSEPE EST-ELLE OPPORTUNE ?

Par une curieuse coïncidence, Monsieur Veron Mosengo OMBA aurait rendu publique sa décision de quitter ses fonctions de Secrétaire Général de la Confédération Africaine de Football pour se consacrer à des projets personnels, simultanément avec l’annonce prêtée à Monsieur Patrice MOTSEPE, Président de ladite instance confédérale, de venir au Sénégal pour rencontrer le gouvernement et les dirigeants du football sénégalais.

Le contexte actuel d’adversité ( conflit juridique ), avec le Maroc et la CAF, exclut vraiment qu’en termes de timing, ces deux communications, si elles sont avérées et confirmées, puissent être considérées comme anodines.

Certains aiment à répéter que le hasard n’existe pas et qu’il n’y a, en toutes circonstances, que des rendez-vous. L’enchaînement et le contenu des réactions qui ont suivi le recours du Sénégal devant le Tribunal Arbitral du Sport ne leur feront pas changer d’avis.

Certains scrutateurs de l’actualité prêtent à Monsieur OMBA d’avoir fait un brusque retour de mémoire pour se rappeler qu’il a été atteint par la limite d’âge et que le moment est venu pour lui de quitter son poste.

Le cas échéant, cela voudrait dire que par un curieux laisser-aller de l’administration de la CAF et de la gestion de ses ressources humaines, il a pu se maintenir en poste, après des décennies, au delà du mois d’octobre 2025, qui constituait la période butoir de sa présence au secrétariat général de l’instance confédérale.

Il est alors difficile de ne pas penser que toute cette conspiration dirigée contre le Sénégal a été ourdie de longue date et que tout un dispositif humain a été mis en place ( ou maintenu en exercice) pour le faire aboutir.

Et les explications du Secrétaire Général sortant ( qu’il soit démis ou démissionnaire) ne font rien pour lever ce soupçon.

Que dire alors de l’initiative de Monsieur Patrice MOTSEPE de faire le déplacement au Maroc et au Sénégal, toujours au regard du timing ?

Le même MOTSEPE, ne disait-il pas naguère qu’il était dans l’ignorance de l’existence de la décision prise par le Jury d’Appel de la CAF ?

N’est-il pas vrai que dans la foulée de sa déclaration, théâtralement mise en scène, l’opinion a appris que le Président Augustin SENGHOR l’avait bien contacté et lui avait exprimé sa préoccupation liée à une information lui étant parvenue et selon laquelle la Commission d’Appel de la CAF s’était réunie à huis-clos au Caire et avait décidé de retirer au Sénégal sa victoire ?

A ce jour, aucun démenti n’a été apporté aux informations qui ont été véhiculées par le Président Augustin SENGHOR.

C’est pourtant dans ce contexte que vient de tomber l’annonce de la prochaine visite de Monsieur Patrice MOTSEPE.

La première question que suscite cette annonce de visite est bien sûr celle de savoir de qui il a reçu cette invitation.

Ensuite se pose l’autre question, celle de savoir avec qui il projette une interlocution, quand on sait que la CAF, qu’il dirige, a adopté une position d’adversité face au Sénégal.

Plus globalement, pourquoi toutes ces annonces n’interviennent que parce qu’après plusieurs épisodes, le Sénégal a réagi à cette décision inique (et unique dans les annales) de le déposséder de son titre de pays Champion d’Afrique de football ?

Pourquoi rien de tout cela n’a été fait avant le recours du Sénégal devant le Tribunal Arbitral du Sport et l’annonce des avocats intervenants, n’excluant pas une saisine pénale pour soupçon de corruption ?

Il est évident que la communication et les initiatives que prennent actuellement ceux qui dirigent le football sénégalais sont pour quelque chose dans toutes ces réactions.

Maintenant, quel que soit les propos que viendrait tenir Monsieur MOTSEPE aux acteurs et dirigeants sénégalais, nul ne saura quel aura été son vrai discours, côté marocain.

Pouvons-nous seulement avoir la mémoire courte et oublier que la première réaction de ce même Monsieur Patrice MOTSEPE avait été d’une virulence qui cachait à peine sa sous-estimation des sanctions qui avaient été infligées au sélectionneur national, Pape THIAW et à deux joueurs sénégalais ?

La visite du Président de la CAF dans un tel contexte ne semble avoir aucune opportunité.

Il faut bien avoir la lucidité de se dire que tout cela n’est pas sans lien avec les questions pertinentes que Jean Michel SECK posait dans une sortie, il y a quelques semaines, sur le pourquoi et le comment de l’arrivée, depuis quelques années, de certains capitaines d’industries et de finances dans la gestion du football de leurs pays ?

L’affaire est sérieuse et mérite que chacun d’entre nous en mesure le niveau de gravité et d’importance.

Rien que l’annonce de ce projet de visite provoque déjà plus de questions qu’elle n’apporte de réponses aux maux qui gangrènent la CAF.

Et puis, l’instance conflictuelle n’est-elle pas déjà liée ?

Me Alassane CISSE

Avocat- Ecrivain