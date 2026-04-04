Fête de l’Indépendance du Sénégal (4 avril 1960 – 4 avril 2026) 

En ce jour mémorable, notre Nation célèbre avec fierté ses 66 années de souveraineté conquises dans la dignité et portées par une volonté collective inébranlable.

Je rends un hommage appuyé à nos forces de défense et de sécurité, militaires et paramilitaires, sentinelles infatigables de notre stabilité et de notre cohésion nationale.

Leur engagement, leur discipline et leur sens du devoir constituent le socle de la paix dont nous jouissons.

Du Chef suprême des armées au soldat du deuxième rang, des plus hautes autorités de l’État aux acteurs discrets mais essentiels de notre quotidien, de l’administration publique au secteur privé, chaque Sénégalais incarne, à sa manière, le service et l’amour de la patrie.

En ce jour de communion nationale, renouvelons notre attachement aux valeurs de solidarité, de progrès et d’unité, afin de bâtir ensemble un Sénégal toujours plus fort, plus juste et résolument tourné vers l’avenir.

Bonne fête de l’indépendance à toute la Nation.

Avec toute ma gratitude et ma profonde reconnaissance.

Dr. Mohamed Diallo