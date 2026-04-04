Coopération Sénégal-Espagne : Africagua tiendra sa 10e édition au Sénégal en 2027

Le président de la Chambre de Commerce de Fuerteventura a été reçu hier en audience par le président de la République du Sénégal. Cette rencontre a permis de renforcer les liens institutionnels et économiques entre les Canaries et l’Afrique de l’Ouest, dans un esprit de dialogue et de partenariat.

La rencontre s’est déroulée en présence de Momar Dieng Diop, président de l’Association des Sénégalais de Fuerteventura, illustrant le rôle actif et engagé de la diaspora dans le rapprochement entre les deux territoires.

Elle s’inscrit dans la dynamique de coopération portée par le Gouvernement des Canaries avec le continent africain, avec une volonté commune d’agir concrètement dans des secteurs essentiels comme l’eau et l’énergie, au cœur des enjeux de développement durable.

Dans ce cadre, Africagua apparaît comme un levier stratégique de premier plan. Depuis 2011 à Fuerteventura, ce forum international favorise les échanges, les partenariats et l’émergence de solutions innovantes dans les domaines de la gestion de l’eau et des énergies renouvelables en Afrique de l’Ouest.

Une étape importante a été franchie avec l’annonce de la tenue, pour la première fois, du forum en dehors de Fuerteventura. Le Sénégal accueillera ainsi la prochaine édition, avec en perspective la 10e édition prévue en 2027, qui sera organisée conjointement avec l’Union des Chambres de commerce du Sénégal, dirigée par Serigne Mboup.

Cette évolution marque une volonté claire de rapprocher les initiatives du terrain et de renforcer une coopération concrète, au plus près des réalités africaines.

Au fil des échanges, l’accent a été mis sur la nécessité de développer des partenariats public-privé capables de porter des projets, notamment dans le dessalement, le traitement des eaux et les énergies propres, domaines dans lesquels les Canaries disposent d’une expérience reconnue.

Le rôle de Fuerteventura comme trait d’union entre l’Europe et l’Afrique a également été souligné, tout comme sa capacité à impulser des initiatives de coopération technique et économique.

Cette rencontre marque ainsi une volonté partagée d’avancer en parfaite synergie, en construisant un partenariat durable fondé sur la confiance, l’innovation et le développement mutuel.

MOMAR DIENG DIOP ESPAGNE.