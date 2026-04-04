Une adolescente de 17 ans meurt percutée par un bus

Le drame s’est produit jeudi en fin d’après-midi à Héricourt, en Haute-Saône.

Vers 18H00, une adolescente de 17 ans quittait la gare routière et se dirigeait à pieds vers le centre ville.

Alors qu’elle marchait rue Paul Vino, elle a été percutée par un bus qui circulait à vide

Les secours, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater le décès de la jeune fille.

La conductrice du bus, traumatisée et légèrement blessée, a été prise en charge par les sapeurs-pompiers.

Cette femme de 43 ans a été placée en garde à vue ce vendredi. Les premiers dépistages effectués n’ont pas révélé d’alcool ou de stupéfiants.

Source : F D