La Com’…de l’arme fatale au maillon faible de la « Coalition Diomaye Président »

Deux ans après l’alternance de mars 2024, la coalition « Diomaye Président » semble peiner à exister de manière autonome sur l’échiquier médiatique. Initialement conçue comme un large rassemblement pour porter la candidature de Bassirou Diomaye Faye, cette entité politique se heurte aujourd’hui à la puissance de feu de la « machine » PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), qui sature l’espace de communication. Qui, aujourd’hui, est devenu le maillon faible du régime.

Le déséquilibre des forces entre la coalition et le parti d’Ousmane Sonko est devenu un sujet de préoccupation majeur. Là où le PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) dispose d’une structure de communication rodée, militante et omniprésente, les autres alliés de la coalition « Diomaye Président » peinent à faire entendre une voix distincte. Cette asymétrie crée une perception d’effacement des partis alliés au profit d’une hégémonie partisane unique.

Parallèlement, la visibilité des activités du Président de la République souffre d’un climat de tension inédit avec les médias classiques. Les décisions de redressement fiscal et les réformes structurelles imposées au secteur de la presse ont, selon plusieurs organisations professionnelles, « asphyxié » économiquement de nombreux supports. Ce bras de fer a réduit la portée des messages présidentiels dans la presse traditionnelle, autrefois relais essentiel de l’action publique.

Sur le terrain numérique, le constat est tout aussi marqué : les relais du PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) sur les réseaux sociaux tendent à phagocyter l’agenda présidentiel. L’activisme des plateformes « patriotes », bien que redoutable pour la défense du régime, privilégie souvent le narratif du parti et de son leader charismatique. Cette dynamique finit par occulter la solennité des activités du Chef de l’État, dont la communication institutionnelle se retrouve noyée dans le flux militant.

Cette saturation numérique par la base militante crée un paradoxe de visibilité. Si le régime reste très présent en ligne, la figure présidentielle, en tant qu’arbitre et clé de voûte des institutions, peine à imprimer sa propre marque. Le discours institutionnel, plus nuancé et technique, est souvent éclipsé par la communication de combat des activistes digitaux, plus prompte à susciter l’engagement émotionnel.

Dans ce contexte, la coalition « Diomaye Président » semble avoir perdu son rôle de bouclier et de relais pédagogique. L’absence de porte-paroles identifiés et réguliers au sein de la coalition laisse un vide que l’opposition s’empresse d’occuper. Le manque de synergie entre les cadres des partis alliés et les communicants de l’État limite la capacité du régime à défendre son bilan de mi-mandat de manière coordonnée.

L’enjeu pour la coalition est désormais d’intégrer une réalité pragmatique : la survie de son projet politique dépend d’une réconciliation avec la presse dans toutes ses formes. Qu’elle soit publique, privée ou communautaire, la presse reste le seul vecteur capable d’offrir une analyse de fond et une crédibilité institutionnelle que l’immédiateté des réseaux sociaux ne peut garantir.

À l’approche des prochaines échéances électorales, l’urgence d’une harmonisation se fait sentir. La coalition ne pourra faire l’économie d’une collaboration technique étroite avec la machine communicationnelle du PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité). Cette alliance doit toutefois se faire sans absorption, afin de préserver la diversité des voix qui constituent le socle électoral du Président Faye et de rassurer l’électorat non partisan.

Deux ans après l’alternance, le défi de « Diomaye Président » est de passer d’une communication de conquête, portée par la ferveur du PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), à une communication de gouvernance inclusive. L’avenir de la coalition dépendra de sa capacité à réinvestir les médias traditionnels tout en canalisant l’énergie de ses relais numériques pour servir, en priorité, la stature et l’action du Président de la République.