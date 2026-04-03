Les Lébou du Cap-Vert et de la Diaspora s’unissent pour préserver leurs traditions et leur dignité

Face aux défis contemporains et aux menaces environnementales, la Fédération des Lébou du Cap-Vert et de la Diaspora lance une mobilisation inédite pour restaurer la dignité des autorités coutumières et consolider l’héritage culturel des 121 villages de la république traditionnelle.

La Fédération des Lébou du Cap-Vert et de la Diaspora a annoncé une mobilisation historique des autorités coutumières et dignitaires « Ndomboutank » autour d’un projet de restauration de la morale et de la dignité des institutions traditionnelles. Cette initiative vise à renforcer le rôle du Conseil constitutionnel de la communauté Lébou (PEEY) et à consolider l’héritage culturel et généalogique des 121 villages qui composent la république traditionnelle.

Créée comme cadre unitaire, la Fédération regroupe les autorités traditionnelles, coutumières, cultuelles et culturelles de la communauté Lébou, ainsi que leurs associations. Elle fonctionne sur la base d’une charte de bonne gouvernance qui valorise le patrimoine matériel et immatériel, les cultes, les mythes et les rituels, notamment la thérapeutique du NDEUP, pratique ancestrale de procession et de guérison.

L’objectif central, baptisé « Corde ou Tambal », illustre la solidarité Lébou. La corde, faite de fibres torsadées pour former un brin continu, rappelle les filets de pêche et traduit l’unité par le principe de « Guénak Boum ». Cette métaphore incarne la volonté de rassembler toutes les autorités coutumières des villages et de la diaspora dans une dynamique commune.

La Fédération se veut une entité ouverte, sans discrimination, où chaque composante garde son autonomie tout en respectant la charte collective. Elle se positionne comme un forum de savoirs empiriques et culturels, intégrant également les enjeux contemporains de digitalisation et de transmission des connaissances.

Dans un contexte mondial marqué par des mutations financières, économiques, environnementales et sanitaires, la communauté Lébou entend instaurer un dialogue territorial et éducatif. L’objectif est de préserver un environnement sain en maintenant vivantes les traditions et la culture, selon l’adage : « Rakka-Topa Maak, Dom Toppa Baye ».

La Fédération alerte également sur les menaces liées au changement climatique : pollution, gaz à effet de serre, avancée de la mer, érosion côtière et dégradation du littoral. Elle appelle à une mobilisation collective pour une gestion durable des zones côtières, enjeu vital pour la survie des communautés riveraines.

Sous le mot d’ordre « Lakhon – Fakon – Niakon », les Lébou du Cap-Vert et de la Diaspora réaffirment leur engagement à défendre leurs valeurs, leur identité et leur patrimoine, dans un esprit de solidarité et de transmission intergénérationnelle.