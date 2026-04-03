Sonko alerte sur la crise économique et annonce des mesures de rigueur

Lors de la clôture de la Semaine de la jeunesse à Mbour, le Premier ministre Ousmane Sonko a dressé un tableau préoccupant de la situation économique du Sénégal. Dans un contexte mondial marqué par une crise sans précédent, il a averti que le pays devait se préparer à des temps difficiles.

Le chef du gouvernement a pointé deux contraintes majeures : une dette jugée excessive héritée des précédents exercices et une flambée des prix sur le marché international. Il a notamment cité l’exemple du baril de pétrole, désormais fixé à 115 dollars, bien au-delà des prévisions budgétaires initiales de 62 dollars. Cette hausse, selon lui, réduit considérablement les marges de manœuvre financières du pays et complique la mise en œuvre du programme gouvernemental.

Face à cette conjoncture, Ousmane Sonko a annoncé des restrictions immédiates au sommet de l’État. Les missions à l’étranger jugées non essentielles sont annulées, y compris celles du Premier ministre lui-même. Aucun membre du gouvernement ne quittera le territoire, sauf pour des déplacements strictement indispensables. D’autres ajustements devraient être précisés prochainement par le ministère de l’Énergie et des Mines.

Tout en appelant à la résilience, le Premier ministre a invité les Sénégalais, et particulièrement la jeunesse, à prendre conscience des défis à venir. Il a évoqué des mesures adoptées dans certains pays voisins, telles que la réduction des avantages des autorités ou l’interdiction des véhicules de luxe, pour illustrer la nécessité d’une discipline collective.

« Ce n’est pas pour vous apeurer, mais pour vous préparer à un monde difficile », a-t-il expliqué, avant de conclure sur une note d’espoir : malgré les turbulences, il reste convaincu que le Sénégal dispose des ressources et de la volonté nécessaires pour surmonter cette période délicate.