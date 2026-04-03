Diomaye annonce une refondation de l’enseignement supérieur et réaffirme son engagement social

À la veille de la fête de l’indépendance, le président Bassirou Diomaye Faye a abordé les tensions récentes à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, reconnaissant les limites du système d’enseignement supérieur. Il a pointé du doigt la massification des effectifs, le manque d’infrastructures et l’insuffisance du corps enseignant, autant de défis qui nécessitent, selon lui, une refondation globale. Le chef de l’État a annoncé la tenue d’assises nationales et la mise en place d’un agenda de transformation en cohérence avec la vision Sénégal 2050.

Dans son discours, il a également réaffirmé son attachement aux couches vulnérables, en particulier les personnes en situation de handicap. Des milliers de bénéficiaires ont été intégrés aux dispositifs de protection sociale, avec un accent sur la couverture maladie universelle et l’accès à l’emploi. Les programmes de bourses familiales, quant à eux, sont renforcés par des mécanismes de protection adaptative destinés à amortir les chocs économiques et climatiques.

Soixante-six ans après l’indépendance, Bassirou Diomaye Faye a lancé un appel à l’unité nationale. Il a invité les Sénégalais à préserver l’héritage républicain et à s’inscrire dans une dynamique collective. « L’unité est un devoir », a-t-il insisté, rappelant que chaque citoyen doit contribuer à la construction de l’avenir du pays.