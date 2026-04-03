Discours à la nation : Diomaye appelle à préserver la stabilité nationale

À la veille de la célébration de la fête de l’indépendance, organisée cette année dans la région de Thiès, le président Bassirou Diomaye Faye s’est adressé à la nation pour lancer un appel solennel à la préservation de la paix et de la stabilité.

Dans un contexte mondial marqué par les conflits et les incertitudes, le chef de l’État a rappelé que la stabilité du Sénégal ne doit jamais être considérée comme acquise. « La République est le fruit d’un effort collectif permanent », a-t-il affirmé, invitant les citoyens à renforcer leur discipline civique et à rester fidèles aux institutions, piliers de la résilience nationale.

Le président a également rendu hommage aux forces de défense et de sécurité, qu’il a qualifiées de « bouclier silencieux » du pays. Il a salué leur rôle dans la protection des populations et des frontières, ainsi que leur engagement face aux menaces sécuritaires. Selon lui, la modernisation de l’appareil sécuritaire et le redéploiement stratégique dans les zones sensibles traduisent une volonté d’anticipation et d’adaptation aux défis contemporains.

Ce message présidentiel, prononcé à la veille d’une date hautement symbolique, réaffirme l’importance de l’unité nationale et des valeurs républicaines comme socle de la stabilité du Sénégal.