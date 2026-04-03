Clôture de la Semaine de la jeunesse : Sonko appelle à l’engagement citoyen

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé la cérémonie de clôture de la Semaine de la jeunesse, placée sous le thème « Au rythme de l’Olympisme ». Dans son discours, il a invité les jeunes à cultiver discipline, effort et esprit citoyen, rappelant que l’Olympisme est avant tout une « civilisation de l’effort » et non une simple quête de victoire.

Il a souligné le caractère exceptionnel de l’année 2026, marquée par le 66e anniversaire de l’indépendance du Sénégal et l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar. Pour lui, ces deux événements traduisent à la fois l’histoire du pays et ses ambitions futures, avec la jeunesse au cœur de cette dynamique.

Ousmane Sonko a rejeté toute vision pessimiste, affirmant que les jeunes ne sont pas témoins d’un déclin mais les bâtisseurs d’un Sénégal en mouvement. Il les a appelés à renforcer leur patriotisme, à développer un esprit critique face aux mutations mondiales et à s’engager collectivement pour un développement durable.

Selon lui, une jeunesse consciente et déterminée reste le socle le plus solide pour transformer le destin du pays.