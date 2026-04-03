Ponctions sur les salaires des enseignants : Les vérités de Sonko

En déplacement à Mbour ce vendredi, le Premier ministre Ousmane Sonko est revenu sur les plaintes d’enseignants concernant des retenues jugées injustifiées sur leurs salaires. Il a assuré avoir donné des instructions fermes au ministre de l’Éducation pour que les cas d’enseignants non-grévistes, mais pourtant concernés par des ponctions, soient vérifiés et corrigés.

En revanche, il a tenu à rappeler que les coupes appliquées aux enseignants ayant effectivement observé des jours de grève sont légitimes. Selon lui, « celui qui choisit de ne pas travailler assume ses responsabilités », et l’État, en retour, est fondé à ne pas rémunérer les jours non prestés.

Le chef du gouvernement a insisté sur le caractère légal et équilibré de cette pratique, estimant qu’un enseignant ne peut réclamer un salaire complet après plusieurs semaines de grève. Pour lui, percevoir une rémunération sans avoir assuré ses cours constitue un « salaire indu ».