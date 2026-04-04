Serigne Cheikh Al Maktoum : un logo pour l’humanité (Par Boubacar Seye)

Nous vivons une époque de déséquilibres profonds. Crises identitaires, migrations sous tensions, repères qui s’effritent… Un monde qui doute et parfois même vacille. Dans ce chaos, la pensée de Serigne Cheikh Al Maktoum se détache comme un phare. Ce n’est pas juste un héritage spirituel, c’est un repère, un véritable “logo” de valeurs humaines, universelles, lisible par tous ceux qui veulent voir.

Une vision qui devance son temps

Longtemps avant que les drames liés à l’émigration irrégulière ne secouent nos côtes africaines et européennes, Serigne Cheikh avait déjà vu venir le problème. Là où beaucoup y voyaient des incidents isolés, lui percevait une crise plus profonde : la perte de repères moraux, le recul de la solidarité, le déséquilibre entre ce que chacun veut et ce que chacun doit.

Il ne se contentait pas d’observer : il éclairait, il alertait, il invitait à réfléchir. Aujourd’hui encore, ses paroles trouvent une étonnante résonance face aux tragédies humaines sur les routes migratoires.

Enseigner sans imposer

Ce qui le rend unique ? Sa manière de transmettre, simple et humaine. Il n’imposait rien. Il ne parlait pas dans un langage abstrait ou dogmatique. Il parlait aux hommes et aux femmes, à leur quotidien.

Il enseignait la rigueur sans dureté, la foi sans enfermement, la responsabilité sans culpabiliser. Et, petit à petit, il formait des consciences, appelant chacun à devenir le gardien de ses propres valeurs. Une approche qui reste aujourd’hui une réponse aux crises éducatives et morales de notre temps.

L’humain toujours au centre.

Pour Serigne Cheikh, tout convergeait vers l’humain. Son message est clair : dignité, solidarité, justice. Il refusait toute déshumanisation, qu’elle soit sociale, économique ou culturelle. Dans un monde fragmenté par les inégalités et les replis identitaires, il proposait une vision apaisée : une humanité réconciliée avec elle-même, guidée par le respect, l’équité et le sens du devoir.

Un logo vivant pour l’avenir

Parler de Serigne Cheikh comme d’un “logo”, ce n’est pas juste une image. C’est reconnaître en lui une figure-symbolique qui traverse les générations. Comme un logo, il résume un message clair : spiritualité, lucidité, engagement.

Mais un logo n’a de sens que si on le vit. Aujourd’hui, ce n’est pas seulement de le célébrer dont il s’agit, mais de traduire son héritage en actes : mieux gouverner les migrations, consolider la paix, reconstruire nos valeurs.

Serigne Cheikh Al Maktoum n’est pas juste une mémoire à honorer. Il est une conscience à prolonger. Dans un monde en quête de sens, il reste une signature forte, un repère sûr… un vrai logo pour l’humanité.