Amadou Gueye : « Macky Sall à l’ONU pour préparer les États-Unis d’Afrique »

Le président de l’UNIS, Amadou Gueye, voit dans la candidature de l’ancien chef d’État sénégalais Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies une étape historique. Pour lui, il ne s’agit pas seulement d’une ambition personnelle, mais d’un projet continental : poser les bases de l’union des 54 pays africains.

Ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall bénéficie d’une expérience que ses concurrents n’ont pas. Selon Amadou Gueye, cette stature internationale lui permet de dialoguer d’égal à égal avec les dirigeants mondiaux et de porter une réforme de l’ONU au nom du continent africain.

L’argument central est clair : l’Afrique, qui représente 28 % des membres de l’ONU, est le bloc le plus affecté par les déséquilibres actuels en matière de paix, de sécurité et de financement international. Macky Sall, déjà engagé dans des initiatives mondiales comme le nouveau pacte de financement de l’Afrique, incarne cette volonté de rééquilibrer les rapports de force.

Pour Amadou Gueye, la candidature de Macky Sall dépasse l’échéance immédiate. Elle s’inscrit dans une vision à long terme : préparer l’union politique du continent, les « États-Unis d’Afrique », qui pourraient devenir d’ici 2100 la première puissance économique mondiale. « Ce qui est en jeu, ce n’est pas seulement une candidature, mais le retour de l’Afrique », affirme-t-il.