Dr. Pierrette Herzberger-Fofana : « La traite transatlantique, un crime contre l’humanité »

La Traite Transatlantique : un crime contre l’humanité – et une responsabilité toujours éludée

Le 25 mars 2026 marque une date historique. L’Assemblée générale des Nations unies a enfin reconnu officiellement que la Traite transatlantique des Africains constitue l’un des crimes les plus graves contre l’humanité.

Cette résolution, portée par le président ghanéen John Dramani Mahama, ne doit pas être perçue comme un simple acte symbolique. Elle constitue un appel clair à la justice, à la vérité et à la responsabilité.

Pendant plus de quatre siècles, des millions d’Africains ont été arrachés à leur terre, déportés, vendus et réduits en esclavage. Les puissances européennes ont construit une partie essentielle de leur richesse économique sur ce système d’exploitation systématique et racialisé.

Ce commerce a été cyniquement désigné comme «commerce du bois d’ébène», une terminologie qui révèle à elle seule le degré de déshumanisation à l’œuvre.

Des millions d’hommes, de femmes et d’enfants ont péri lors de la traversée de l’Atlantique. Jetés à la mer, leurs corps , dévorés par les requins sont devenus invisibles, engloutis par l’histoire.

Ce n’était pas une tragédie accidentelle. C’était un système organisé.

Selon les Nations Unies, environ 15 millions de personnes ont été victimes de cette déportation massive entre le XVIe et le XIXe siècle. Les survivants ont été soumis à un

travail forcé dans des conditions inhumaines, contribuant à la prospérité des économies coloniales.

Aujourd’hui encore, les descendants de ces victimes subissent les conséquences structurelles de cette histoire. Et pourtant, une question demeure : Où sont les excuses ? Où sont les réparations ?

Le vote de cette résolution met en lumière une contradiction profonde. Plusieurs États européens, ainsi que le Royaume-Uni se sont abstenus.

L’abstention n’est pas neutre. Elle est un choix politique.

Un choix qui reflète la difficulté persistante à assumer pleinement les responsabilités historiques.

La position du Parlement Européen

En 2020, le Parlement européen avait reconnu que l’esclavage constitue un crime contre l’humanité et appelé à une reconnaissance officielle et à une meilleure intégration de cette histoire dans les programmes éducatifs. La résolution avait été adoptée par : 493 voix pour, 104 contre et 67 abstentions), soutenue par cinq des sept groupes politiques

La date du 2 décembre avait été proclamée Journée européenne de l’abolition de la Traite transatlantique, Mais aujourd’hui, un écart évident subsiste entre les engagements politiques et les actes concrets.

Le devoir de mémoire est essentiel. Mais la mémoire sans justice reste incomplète. Le moment est venu de passer de la reconnaissance à l’action.

Dr. Pierrette Herzberge-Fofana

Ancienne Députée au Parlement Européen (2019-2024)

Citoyenne d’honneur de la ville d’Erlangen

drpherzbergerfofana@gmail.com

www.herzberger-fofana.eu