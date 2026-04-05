Un bébé de 12 mois meurt étouffé après avoir avalé un faux ongle de sa mère

Le drame s’est produit le 21 mars à Los Polvorines, près de Buenos Aires, en Argentine.

Dante, un bébé âgé de 12 mois, se trouvait au domicile familial lorsqu’il a avalé un morceau d’ongle en acrylique.

Sa mère, une prothésiste ongulaire, s’en est aperçue alors qu’elle changeait la couche de son fils.

L’ayant vu avaler la prothèse, elle a tenté de la retirer avec ses doigts, mais le bébé s’étouffait.

Paniquée la maman s’est précipitée chez sa voisine pour lui demander de l’aide mais cette dernière n’y arrivait pas. Sa a tante est montée ensuite et elle non plus.

La mère a emmené l’enfant à l’hôpital où il est malheureusement décédé.

À l’hôpital, le père de l’enfant, séparé de la mère, a agressé le nouveau compagnon de la mère, le tenant pour responsable. Plusieurs personnes ont été interpellées par la police.

Le père a ensuite dissimulé les informations concernant les obsèques pour que la mère n’y assiste pas.

La maman a dû contacter la police pour obtenir des informations sur le lieu d’inhumation de son enfant. Si elle n’a pas pu assister à l’ensemble de la cérémonie, elle a toutefois pu se recueillir brièvement.

Source : F D