Un ado de 13 ans veut récupérer son ballon tombé à l’eau…ça finit en drame absolu

Le drame s’est produit le 30 mars à Kutai Lama, un petit village situé sur l’île de Bornéo, en Indonésie.

Muhammad Abidzhar jouait au football avec ses amis lorsque le ballon est tombé dans le fleuve Mahakam.

Pour le récupérer, l’adolescent de 13 ans s’est approché trop près de l’eau.

Un crocodile a alors saisi le garçon avant de l’entraîner au fond de l’eau. Après on n’a plus aucun signe de vie.

Ses amis regardaient avec horreur alors que Muhammad luttait contre le courant et était entraîné sous la rivière trouble. Les amis coururent paniqués vers le village pour demander de l’aide aux autorités.

Les secours ont déployé plusieurs équipes pour retrouver le disparu.

Le corps mutilé de l’adolescent a finalement été retrouvé le soir même, aux alentours de 20 heures, par des pêcheurs locaux à 1,5 kilomètres du lieu de sa disparition.

Source : F D