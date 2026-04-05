Serigne Mbacké Ndiaye dévoile son parcours dans Dans l’Ombre des Pouvoirs

L’ancien ministre-conseiller et porte-parole de la Présidence sous Abdoulaye Wade, Serigne Mbacké Ndiaye, revient sur son itinéraire politique dans un ouvrage intitulé Dans l’Ombre des Pouvoirs, publié chez Moukat Éditions.

À travers ce récit, l’auteur met en lumière les coulisses du pouvoir, sans céder à la polémique, mais en exposant les ambitions et les convictions qui façonnent la vie politique sénégalaise. Son témoignage, nourri par des années d’expérience au cœur des alternances, s’appuie sur des valeurs cardinales telles que l’honneur, le courage et la responsabilité.

Au-delà de son vécu personnel, Serigne Mbacké Ndiaye propose des pistes de réflexion pour une transformation profonde de la société, avec un accent particulier sur la jeunesse, considérée comme le relais incontournable de toute vision nationale.

Avec ce livre, Serigne Mbacké Ndiaye s’impose comme un témoin privilégié de l’histoire politique récente du Sénégal, offrant une lecture à la fois intime et analytique des dynamiques du pouvoir.