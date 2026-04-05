Rivalité au sommet de l’État : Ansoumana Dione met en garde Diomaye et Sonko

Le président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), Ansoumana Dione, a lancé un avertissement au chef de l’État Bassirou Diomaye Faye et à son Premier ministre Ousmane Sonko. Selon lui, les deux hommes risquent de subir un vote sanction lors des élections locales de 2027 s’ils se présentent séparément à travers leurs coalitions respectives, « Diomaye Président » et « APTE ».

Ansouamna Dione rappelle que le tandem avait conquis le pouvoir en 2024 grâce au slogan « Diomaye moy Sonko », symbole d’unité et de complémentarité. Il juge incompréhensible et dangereux pour leur crédibilité politique que cette alliance se fragilise à l’approche des locales.

« Les Sénégalais sont assez responsables pour dire non à tout homme politique qui manque de respect aux citoyens », souligne-t-il, dénonçant une classe dirigeante trop absorbée par les calculs politiques au détriment des solutions aux difficultés quotidiennes du peuple.

Pour Ansoumana Dione, cette rivalité interne pourrait coûter cher aux deux leaders, qui avaient pourtant promis un compagnonnage durable. Il appelle à la lucidité et à la cohérence, estimant que la séparation des coalitions serait une « grosse erreur » aux conséquences électorales inévitables.