Plus de 70 migrants portés disparus après un naufrage en Méditerranée

À la suite du naufrage d’une embarcation de migrants en Méditerranée centrale qui a fait au moins 2 morts, plus de 70 personnes sont portées disparues, ont indiqué les ONG Mediterranea Saving Humans et Sea-Watch dimanche. Depuis le début de l’année, 683 migrants sont morts ou ont été portés disparus en Méditerranée centrale.

Plus de 70 personnes sont portées disparues après le naufrage d’une embarcation de migrants en Méditerranée centrale qui a fait au moins 2 morts, ont indiqué les ONG Mediterranea Saving Humans et Sea-Watch sur X, dimanche 5 avril.

Selon Mediterranea Saving Humans, 32 personnes ont été secourues après le naufrage de l’embarcation, partie samedi après-midi de Libye avec à son bord environ 105 femmes, hommes et enfants.

« Tragique naufrage de Pâques. 32 survivants, 2 corps repêchés, plus de 70 personnes portées disparues », a écrit sur X l’ONG, précisant que l’embarcation en bois avait chaviré dans une zone de recherche et de sauvetage contrôlée par les autorités libyennes.

Selon Sea-Watch, les survivants ont été secourus par deux navires marchands et débarqués dimanche matin sur l’île italienne de Lampedusa.

Une vidéo publiée sur X par l’ONG et visiblement tournée depuis l’avion de surveillance Seabird 2 montre des hommes s’agrippant à la coque du bateau chaviré, à la dérive en pleine mer, puis approché par un navire marchand.

« Nous partageons la douleur des survivants, de leurs familles et de leurs proches. Ce dernier naufrage n’est pas un tragique accident, mais bien la conséquence des politiques des gouvernements européens qui refusent d’ouvrir des voies d’accès sûres et légales », a écrit Mediterranea Saving Humans.

Lampedusa est un point d’arrivée important pour les migrants traversant la Méditerranée depuis l’Afrique du Nord. Nombreux sont ceux qui périssent en tentant cette traversée périlleuse.

Depuis le début de l’année 2026, 683 migrants sont morts ou ont été portés disparus en Méditerranée centrale, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

D’après le ministère italien de l’Intérieur, 6 175 migrants sont arrivés sur les côtes italiennes au cours de la même période, selon les derniers chiffres datant du 3 avril.

France 24 avec AFP