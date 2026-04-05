Accident mortel sur la RD 60 : Quatre morts et un blessé grave

Un grave accident de la circulation s’est produit dans la nuit du samedi 5 avril 2026, aux environs de 4h30, sur la route départementale n°60, entre Diakhao Saloum et Diout-Nguel, dans le département de Kaffrine.

Selon les premiers éléments relayés par Seneweb, une voiture particulière de type Toyota Auris, qui roulait dans le sens Touba–Kaffrine, a violemment percuté un camion semi-remorque immobilisé sur le bas-côté, dans le même sens de circulation. L’impact, particulièrement violent, a entraîné un lourd bilan.

Quatre personnes ont perdu la vie sur le coup, tandis qu’un blessé a été recensé dans un état grave.

Les éléments de la brigade de proximité de Boulel, rapidement dépêchés sur les lieux, ont procédé aux constatations d’usage avant d’évacuer les victimes vers le centre hospitalier régional de Kaffrine.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.