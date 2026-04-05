Thiès : l’ex-Camp Tropical rebaptisé «Camp des Martyrs du 16 février 1994»

À l’occasion de la célébration du 66ᵉ anniversaire de l’indépendance du Sénégal, le site historique de l’ex-Camp Tropical de Thiès a officiellement changé de nom. Désormais, il porte la dénomination de « Camp des Martyrs du 16 février 1994 », en mémoire des policiers tombés en service ce jour tragique.

La cérémonie de rebaptisation s’est tenue ce samedi 4 avril 2026, dans le prolongement du traditionnel défilé de l’Indépendance. Elle a été présidée par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, en présence de l’Inspecteur général de Police Mame Seydou Ndour, Directeur général de la Police nationale, ainsi que de plusieurs autorités administratives, de familles des victimes et de nombreux agents des forces de sécurité.

À travers cet acte symbolique, les autorités entendent inscrire durablement dans la mémoire collective le sacrifice de ces policiers, tombés dans l’exercice de leurs fonctions. Le site est ainsi appelé à devenir un lieu de recueillement, mais aussi un repère historique fort pour les générations actuelles et futures.

En marge de la cérémonie, plusieurs fonctionnaires de police ont été décorés pour leur engagement et leur dévouement au service de la nation. Les distinctions décernées incluent notamment l’Ordre national du Lion, l’Ordre du Mérite ainsi que la Médaille d’Honneur de la Police nationale.