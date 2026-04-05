Affaire Pape Cheikh Diallo : Un 57e suspect tombe à la Médina

Sous le commandement du général Martin Faye, la Gendarmerie nationale multiplie les investigations dans le cadre de l’exécution d’une délégation judiciaire émise par le juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye. C’est dans cette dynamique que la Brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a procédé à sa 57e arrestation dans l’affaire Pape Cheikh Diallo et consorts.

Selon des informations exclusives de Seneweb, il s’agit d’un vigile arrêté à la Médina. Par ailleurs, un suspect surnommé « Petit » avait été interpellé dans la nuit du mardi au mercredi dans un fast-food où il travaille, rue 41 à la Médina. Les deux suspects ont été placés en garde à vue, et le magistrat instructeur ainsi que le procureur Saliou Dicko ont été informés des faits.