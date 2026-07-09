Cité Fayçal : La Cour suprême annule définitivement les expulsions

La Cour suprême a rendu, ce jeudi 9 juillet 2026, une décision favorable aux résidents de la cité Fayçal en annulant définitivement les résiliations de baux qui avaient été prononcées par la Société de gestion et d’exploitation du patrimoine bâti de l’État (SOGEPA) pour le compte de l’État du Sénégal, selon les informations de Seneweb.

Cet arrêt très attendu met un terme à un long et intense contentieux opposant les occupants de la cité Fayçal à l’autorité étatique. Il conforte et sécurise ainsi la situation juridique des résidents concernés, parmi lesquels figurent de nombreux anciens hauts fonctionnaires qui contestaient la légalité des procédures d’éviction engagées à leur encontre.

La SOGEPA réclamait jusqu’ici la résiliation pure et simple des contrats ainsi que l’expulsion des occupants des lieux. Pour les habitants de la cité Fayçal, défendus par le collectif d’avocats composé de Mes Seydou Diagne et Saer Lo Thiam, cet arrêt de la plus haute juridiction administrative du pays constitue une victoire majeure.

Les résidents estiment que cette décision souveraine rétablit pleinement leurs droits et apporte une réponse définitive à plusieurs années d’incertitude et d’angoisse liées à la préservation de leurs logements.

Source : Seneweb