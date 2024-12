Coalition DJONE : Mahamadou Moustapha Diagne prend les commandes

La Coalition Dionne 2024 change de nom et devient la Coalition D.J.O.N.E (Démocrates Justes et Ouverts pour une Nation de l’Éthique). Elle a tenu, ce jeudi 26 décembre, à Thiés, à huis clos son Assemblée générale au cours de laquelle Mouhamadou Moustapha Diagne a été désigné coordonnateur national. Les compagnons de l’ancien Premier ministre Mohammed Boun Abdallah Dionne ont aussi rendu publique une déclaration finale.

« Les compagnons de toujours et héritiers naturels des valeurs prônées par Mahammed Boun Abdallah Dionne se sont réunis en Assemblée générale à Thiès ce jeudi 26 Décembre 2024. À l’issue des travaux, l’Assemblée générale a pris les résolutions suivantes : la relance des activités, l’orientation commune pour toute position de la coalition sur les questions d’intérêt national, la mise en place d’une nouvelle direction, le déploiement dans tous les départements du Sénégal et de la Diaspora, la remobilisation des militants pour une reprise accrue des activités d’animation et de massification », lit-on dans une déclaration rendue publique.

Qui précise que « ces résolutions ainsi évacuées, les décisions phares ci-après ont été adoptées : premièrement, Ia coalition DIONNE 2024 est remplacée par la coalition dénommée « Coalition DJONE » (Démocrates Justes et Ouverts pour une Nation de l’Éthique). Deuxièmement, Monsieur Mohamed Moustapha Diagne a été désigné coordonnateur national de la coalition DJONE. Troisièmement, sur le registre politique, constatant une divergence dans les orientations et les positions prises par certains membres participants à l’assemblée générale, les uns ayant soutenu le pouvoir, les autres l’opposition pendant les élections législatives, le débat sur la nécessité d’une orientation commune a été posé et débattu. Et après d’âpres discussions mais dans un esprit démocratique, l’assemblée a donné mandat à la nouvelle direction pour engager des discussions constructives avec d’autres coalitions ou partis afin de nouer un partenariat fécond en tenant compte de l’intérêt exclusif du Sénégal. Et enfin, l’ensemble des leaders de la coalition ont réitéré leur engagement à œuvrer pour pérenniser les idéaux et convictions fortes incarnés par Mahammed Boun Abdallah Dionne pour un Sénégal imbu d’éthique, juste, réconcilié, libre et prospère ».

A rappeler que le nouveau coordonnateur national, qui hérite du poste de l’ancien premier ministre, était lors de la dernière présidentielle, le directeur de campagne de Dionne 2024. A noter aussi qu’au cours de l’Assemblée générale de la coalition DJONE, Boubacar Yatassay a été désigné Vice coordonnateur, chargé de la stratégie financière, tandis que le poste de Vice coordonnateur chargé de la médiation et de la résolution des conflits ainsi que le poste de Président du comité stratégique sont revenus à Abass Badiane, alors que Mamadou Biguine Guéye est choisi comme

Porte-parole national, entre autres.

A.Saleh