Communication en déclin…les chroniqueurs mettent Pastef à genou

La communication a été l’un des maillons forts du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Mais depuis qu’ils ont pris le pouvoir, les partisans de Ousmane Sonko semblent avoir perdu la main. Un nouveau type d’adversaire a pris le contrôle. Et ce groupe ne laisse plus aux pastéfiens le monopole de la parole. Une guéguerre qui risque de faire mal à un régime qui boucle sa première année de gouvernance.

Le Pastef est en guerre contre le groupe IGFM. Et un chroniqueur du groupe de presse en est la cause. Le parti de Ousmane Sonko ne digère toujours pas la sortie de Badara Gadiaga lors de la dernière émission Jakaarlo qu’il a partagé avec le député Amadou Ba. Le Pastef, dans un communiqué, réagit fermement face à l’usage abusif du temps d’antenne du service public par certains chroniqueurs, qui se servent de leur statut pour insulter, calomnier et diffamer continuellement les institutions et les responsables politiques. Le parti a même appelé le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) et le Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie dans les médias (CORED) à assumer leurs responsabilités de régulation.

Pastef annonce qu’il recourra à toutes les voies légales pour dénoncer et mettre fin à ces comportements qui violent les bonnes mœurs et constituent des infractions selon le Code pénal et la législation sur la presse. Le parti insiste sur le fait que la liberté de la presse et d’expression ne justifie en aucun cas de telles dérives. Face à la situation, Certains membres de ce parti ont pris des mesures drastiques. Alioune Badara Dione, ministre de la Microfinance et membre de Pastef, a annoncé boycotter la TFM jusqu’à ce qu’elle s’excuse après les «injures» envers Ousmane Sonko et le député Amadou Ba. Il ne semble pas le seul puisque ce lundi matin, Amadou Chérif Diouf, Secrétaire d’Etat des Sénégalais de l’Extérieur et secrétaire national aux finances de Pastef, devait être l’invité de «Infos Matin» sur la TFM. Il n’est pas venu.

Pourtant, il avait annoncé ce rendez-vous sur ses réseaux sociaux, avant de faire faux bond à la Télévision futurs médias. Amadou Chérif Diouf n’a cependant pas fait de nouvelles publications pour annoncer son absence, mais plusieurs de ses compères de Pastef l’ont fait à sa place en annonçant l’annulation de son rendez-vous à la TFM. Khadim Bamba Fall, Coordonnateur national des bureaux d’accueil, d’orientation et de suivi (BAOS), a écrit sur sa page : «Émission annulée. Le respect ne se quémande pas, ça s’arrache». Face à cet «imprévu», ce lundi, «Infos Matin« a dû trouver une solution d’urgence en invitant Denis Ndour, vice-président de la ligue sénégalaise des droits humains.

Même le ministre porte-parole du gouvernement s’est joint à ce concert d’indignation. Mais il y’a un autre chroniqueur qui dérange grave au sein du Pastef. Et ce n’est personne d’autre que Abdou Nguer. Ce jeune, connu du public grâce à l’affaire Adii Sarr, ne ménage pas Ousmane Sonko et les membres de son parti. A chaque fois qu’il est invité sur un plateau, il en fait voir de toutes les couleurs au régime en place. Peu lui importe les mots et les arguments qu’il utilise. Dans des prises de parole, il tape le plus souvent là où ça fait mal.

D’ailleurs c’est l’une des raisons de son accrochage avec Azoura Fall, un des fidèles défenseurs de Ousmane Sonko. Le militant de Pastef reproche à ce dernier d’avoir tenu des propos déplacés à son égard. « En tant que simple citoyen, j’attends que la justice fasse son travail… », a-t-il déclaré, manifestant ainsi sa volonté de voir cette affaire être traitée selon les règles de droit. Mais cette action pourrait cacher plus que cette simple plainte. Au sein de Pastef, nombreuses sont les voix qui demandent l’attestation de ce soutien de Adji Sare.

Si pastef en est arrivé là c’est parce qu’il ne gère plus sa communication. Malgré les moyens colossaux déployés par les patriotes, leur messages passe de moins en moins chez les sénégalais. Pour ne rien arranger, ce parti et ses leaders se sont mis à dos beaucoup de médias. Dans une volonté de réguler par la force les médias, Pastef a perdu plusieurs alliés stratégiques. En dehors des réseaux sociaux, la presse a joué un rôle colossal dans la concrétisation du projet. Malheureusement, avec l’équipe actuelle, pastef gère très mal cette relation en troquant les professionnels des médias contre des influenceurs.

Pastef n’est plus maître des réseaux sociaux. Quelques mois auparavant, personne n’osait manquer autant de respect à Sonko. Mais depuis que le Pastef est au pouvoir, il a perdu la main. Les Sénégalais aussi ne croient plus aux promesses en l’air. Et l’équipe virtuel semble ne plus faire face à la nouvelle équipe sur la toile. Dans cette volonté de vouloir réguler l’espace public, le nouveau régime doit éviter de pousser le bouchon trop loin.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn