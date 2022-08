Compos du Gouvernement…Macky s’enferme et éteint son portable

Le Président Macky Sall s’est isolé de tous, pour pouvoir peaufiner son gouvernement, choisir le Premier ministre et mettre sur pied le bureau de l’Assemblée nationale avec le choix de son Président. Pour éviter les mauvais conseils et surtout les mauvaises langues qui peuvent lui faire faire encore des erreurs irrécupérables. Macky s’est enfermé et a éteint son portable pour éviter les appels des « Serignes » qui voudraient recommander leur talibés (disciples).

« Le numéro que vous avez composé est en ce moment inaccessible, veuillez rappeler ultérieurement ». A n’en pas douter, le Président de la République Macky Sall a du coup, trouvé la bonne formule. Il s’est verrouillé et du coup ne peut être joint. Il peut ainsi en toute tranquillité peaufiner son prochain gouvernement, et en même temps travailler sur les hommes et femmes qu’il devra proposer pour occuper les places dans le prochain bureau de l’Assemblée nationale.

Macky Sall sait que le moment est crucial pour lui. Le peuple sénégalais vient de lui envoyer un signal fort à l’issue des élections législatives du dimanche 31 juillet dernier. Rien ne sera plus comme avant, rien ne sera plus pardonné au Président de la République Macky Sall par le peuple. Ce dernier dit non à la médiocrité, ne veut plus se faire gouverner par des individus arrogants qui ne se soucient que de leurs propres intérêts.

Des individus prêts à tout pour préserver leurs privilèges. Ils sont prêts à avoir recours à des charlatans, à des féticheurs rien que pour préserver leurs intérêts. Comme si cela ne leur suffit pas, ils n’hésitent à avoir recours à ceux que l’on désigne généralement comme étant des porteurs de voix, c’est-à dire des guides religieux, des chefs d’entreprise puissants…rien que pour avoir des influences sur les choix du Président de la République Macky Sall.

C’est pour fermer la porte à des lobbyings de la sorte que Macky Sall a choisi de s’isoler. Il peut ainsi dans la sérénité travailler sur la prochaine équipe qui va l’accompagner jusqu’à la fin de son second et dernier mandat qui se termine en 2024. D’autant qu’il n’a pas droit à l’erreur. Il est attendu au tournant par tout un peuple qui est en train de basculer, plus on avance, dans le camp de l’opposition.

Macky Sall doit donc écouter son peuple. Le temps où certains pouvaient se prévaloir comme seul passe-droit du soutien de leur guide religieux ou autre influenceur pour bénéficier de privilèges, est révolu depuis les élections du 31 juillet dernier. Désormais, le Président de la République va s’appuyer sur une équipe composée de gens compétents, proches du peuple, prêts à tout pour préserver les intérêts du peuple sénégalais, surtout de sa jeunesse.

C’est pourquoi, Macky Sall a bien fait de s’isoler pour travailler sur la prochaine équipe sur laquelle il va compter pour mettre en œuvre mais surtout en valeur ce qui lui reste à faire pour le Sénégal. Même, en moins de deux ans qu’il lui reste au pouvoir, les chantiers demeurent en effet nombreux pour le Chef de l’Etat Macky Sall.

Mettre les hommes et les femmes qu’il faut, à la place qu’il faut, c’est tout ce qui reste au Président de la République Macky Sall. Pour y parvenir, il ne doit plus écouter ceux qui exercent des lobbyings pour placer des pions qui ne feront qu’exécuter leurs désirs et non ceux du peuple sénégalais. Le Président de la République Macky Sall, en choisissant de s’isoler pour mettre en place la prochaine équipe qui va l’accompagner pour ce qui reste de son mandat, va surprendre tout son monde. Fini le temps où certains étaient nommés à des postes grâce à la seule influence de lobbys.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn