Concurrence déloyale : Les taxis traduisent Yango, Yassir et Heetch en justice

Le Regroupement des Taxis Urbains du Sénégal a annoncé qu’une audience spéciale se tiendra le lundi 14 avril 2025, à partir de 9 heures, au tribunal de grande instance de Dakar. Cette démarche vise à dénoncer ce que ses membres considèrent comme une situation de « concurrence déloyale » de la part des plateformes de transport telles que Yango, Yassir et Heetch.

D’après les chauffeurs de taxi, repris par Pressafrik, ces entreprises adoptent des pratiques commerciales agressives, qui ne respectent pas les réglementations locales. Ils estiment que cette situation entraîne une forte diminution de leurs revenus et menace l’avenir même de leur profession.

Le collectif dénonce également, « des tarifs excessivement bas et des promotions agressives, rendant la concurrence insoutenable pour les taxis soumis à des charges et des réglementations spécifiques. Ainsi qu’un manque de transparence et de régulation concernant les conditions d’exercice des chauffeurs de ces plateformes, notamment en matière de licences, d’assurances et de cotisations sociales. De même que le non-respect des lois et réglementations locales régissant le transport de personnes ».

« Nous ne sommes pas contre la concurrence, mais elle doit être équitable et respecter les règles établies. Depuis trop longtemps, nous subissons les conséquences d’une concurrence déloyale qui met en danger nos moyens de subsistance. Cette audience spéciale du 14 avril 2025 est une étape cruciale pour faire entendre nos voix et obtenir des mesures concrètes pour rétablir une concurrence saine et équilibrée », lit-on sur le document.

Par ailleurs, le Regroupement des taxis urbains du Sénégal invite tous ses membres à porter des brassards rouges pendant une période de 48 heures, renouvelable à partir du jeudi 10 avril 2025. Ce geste symbolique a pour objectif de sensibiliser l’opinion publique et de manifester leur détermination face à la situation actuelle.