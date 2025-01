Conditions inhumaines : Moustapha Diakhaté plaide pour la fermeture de Rebeuss

Après sa sortie de prison, Moustapha Diakhaté, ancien président du groupe parlementaire BBY, a fait face à la presse ce mardi pour s’exprimer sur des questions liées à son arrestation et les conditions de détention entre autres. À cet effet, Moustapha Diakhaté a déploré les conditions de vie dans la prison de Rebeuss où il a été incarcéré durant deux (2) mois. « La prison de Rebeuss doit être fermée et rasée », a déclaré l’ancien parlementaire. « Si cette prison demeure, le Sénégal ne bénéficiera pas de la grâce divine », a ajouté M. Diakhaté.

« On ne peut pas paqueter des personnes comme des sardines, un endroit où, si tu bouges un autre se met à ta place immédiatement sans que tu ne puisses rien y faire, où l’on se couche d’un seul côté jusqu’au petit matin, il faut que Rebeuss soit démolie », a lancé M. Diakhaté.

Il a également fait savoir qu’«’il y avait un projet sur lequel nous avons commencé à travailler quand nous étions à l’Assemblée nationale portant sur la construction d’autres prisons hors de Dakar afin de désengorger. La fermeture de Rebeuss, c’est une urgence. On ne peut pas conserver, ce lieu qui se situe au cœur de la Capitale du Sénégal, à côté du Palais de justice, à côté de l’Assemblée nationale à côté du Palais Présidentielle, ce lieu où l’on torture des gens, les Sénégalais ne doivent pas accepter cela », a-t-il signalé.

Par rapport à la longue détention préventive, Diakhaté conseille aux proches de prendre les choses en main pour libérer ces derniers « Ce que je m’apprête à dire, concerne ceux qui ont des proches en prison. Si vous avez un proche qui croupit en prison depuis plus de six mois sans être jugé, aller avec votre avocat trouver le juge ou le procureur qui a requis son mandat de dépôt afin qu’il le fasse libérer le plus rapidement possible. Le code de procédure pénale, est bien clair là-dessus. Si tu fais six (6) mois en prison sans être jugé, l’administration pénitentiaire peut être amenée à te laisser rentrer chez toi », a soutenu Moustapha Diakhaté qui insiste toujours sur la fermeture en urgence de Rebeuss. « Mais l’urgence est et demeure la fermeture de la prison de Rebeuss, parce que ce n’est pas un endroit où l’on doit garder un être vivant, c’est un enclos à chevaux. C’est indigne d’un pays qui se dit souverain comme le Sénégal », a t-il dit.

« Il y a des avocats qui escroquent leurs clients. Tu confies un dossier à un avocat, tu lui paies des millions et il disparait du jour au lendemain avec ton argent sans pour autant régler le problème », a déclaré ce mardi 28 janvier 2025, Moustapha Diakhaté lors d’un point de presse qu’il a organisé pour s’exprimer sur sa détention.

« C’est un combat à mener, en tout cas- nous, si on nous informe qu’un avocat a fui avec l’argent d’un client ou qu’il n’a pas fait correctement son devoir de conseil, nous allons saisir le Bâtonnier, s’il est dans son droit ça passe sinon, on le vilipende dans la presse pour dire que tel avocat a reçu telle somme de telle personne pour tel dossier mais il est devenu injoignable. Ou bien s’il le faut, on ira chez l’avocat en personne pour lui notifier qu’une telle personne nous a confié t’avoir donné tant pour un dossier et depuis, elle n’arrive plus à te joindre. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour mener ce combat », a -t-il soutenu.

« Je remercie de passage les magistrats qui ont requis le mandat de dépôt contre moi et qui m’ont permis de faire la prison de Rebeuss et découvrir ce qui sévit dans cet endroit. J’ai décidé que pour le reste de ma vie d’en faire mon combat », a -t-il lancé.

Ajoutant : « ceux qui sont dans les prisons vivent un calvaire, et il faut savoir que nul ne nait délinquant, c’est la société qui nous transforme. Et la personne ne peut pas être victime de sa propre famille ou de la société et en même temps être victime d’une justice unique ou d’un Etat irresponsable », a fustigé Moustapha Diakhaté.

« Si je fais tous ces dénonciations », a-t-il indiqué, « c’est parce que je l’ai vécu. Il faut faire Rebeuss pour le comprendre. Ce qui s’y passe est à la limite inhumain et ce malgré les efforts de l’administration pénitentiaire. Les capacités d’accueil de Rebeuss sont dépassées. S’il y avait possibilité de remplacer ces magistrats qui délivre les mandats, par des juges et procureurs blancs, la première chose que ces blancs feront c’est d’envoyer ces derniers en prison. Si la protection civile reliée au ministère de l’intérieur se rendait un jour à Rebeuss, elle demanderait la fermeture de Rebeuss parce que ce n’est pas un endroit où on doit détenir des êtres humains », à souligné l’ancien parlementaire.