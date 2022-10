Contre l’errance des talibés…Le Préfet et le CDPE appuient les daaras de Bignona

Dans le cadre des activités du comité départemental de protection de l’enfant, le CDPE et le Préfet de Bignona ont remis un appui en vivres à 10 daaras. L’objectif est d’appuyer ces structures afin qu’elles puissent assurer une bonne éducation aux enfants. C’est un enjeu qui tient beaucoup à cœur l’Etat du Sénégal a souligné Magatte Diouck, Préfet du département de Bignona qui a rappelé le dispositif mis en place par les pouvoirs publics pour protéger les enfants.

Cet appui fait suite à d’autres actions d’accompagnement qui ont conduit au retrait des enfants des rues. Une opération qui a connu une réussite. Mais ces résultats ont été obtenus grâce à une démarche participative et inclusive basée sur la sensibilisation, la concertation et l’ouverture. Les responsables des daaras et écoles coraniques adhèrent à la démarche du Préfet et s’engagent à poursuivre le travail aux côtés de l’autorité pour le bien-être des enfants au sein des daaras.

Chacun des 10 daaras a reçu une demi-tonne de riz et de l’huile mais l’autorité compte, avec l’appui du partenaire, faire mieux et apporter des appuis dans d’autres domaines notamment la prise en charge sanitaire des talibés.

Le CDPE de Bignona va maintenir le cap pour consolider les acquis et explorer d’autres perspectives afin de garantir aux enfants une existence non sereine et un cadre qui garantit leur d’épanouissement à tout point de vu

L.Badiane pour Xibaaru