Convention Sénégal-Maroc : «Macky Sall n’est pas visé», selon…

Apportant des précisions sur la convention sur le transfèrement et l’assistance des détenus entre le Sénégal et le Maroc, Fatou Diop Cissé Goudiaby, présidente de la Commission des Affaires étrangères, des Sénégalais de l’extérieur et de l’Intégration africaine, reprise par Libération, laisse entendre que l’ancien Président Macky Sall n’est pas visé. Du moins pas encore car explique la parlementaire, «ce projet de loi signé le 17 décembre 2004 entre le gouvernement du Sénégal et celui du Royaume chérifien consiste à porter assistance aux personnes détenues».

Il s’agit aussi, enchaîne-t-elle, «[d’]effectuer le transfèrement des personnes condamnées». «À ce jour, relève la députée, je ne pense pas que l’ancien président de la République ait été jugé et condamné. Comme ce n’est pas le cas, je pense que ce sujet concerne nos frères et sœurs qui ont déjà eu des condamnations définitives.»

Selon Goudiaby, cité par Seneweb, plus de 300 Sénégalais, détenus au Maroc, sont concernés. «C’est quand même un chiffre non négligeable, estime-t-elle. L’État du Sénégal doit s’enquérir de la situation de tous ses enfants partout où ils se trouvent. Et ceux qui sont dans des situations carcérales, on doit aussi leur apporter assistance.»