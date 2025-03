Licenciement de travailleurs : Ansoumana Dione interpelle Diomaye-Sonko

Licenciements de travailleurs : Ansoumana DIONE sur les révélations du Journal « Kritik »

Dans sa parution de ce mardi 04 mars 2025, le Journal « Kritik » a révélé que les licenciements de travailleurs dans nos structures publiques au Sénégal, ne seraient pas du goût du Président Bassirou Diomaye Diakhar FAYE et de son Premier Ministre Ousmane SONKO. Une telle enquête peut vraisemblablement révéler la vérité, ce duo arrivé au pouvoir suite à l’élection présidentielle du 24 mars 2024, n’ayant aucun intérêt à se faire inutilement des ennemis au sein de la population. Non, je ne peux pas y croire, moi, Ansoumana DIONE, Président Fondateur de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), que le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye FAYE et son Premier Ministre Ousmane SONKO puissent cautionner tous ces licenciements notés dans des ministères ou directions.

De toutes les façons, s’il est vrai que le Président de la République et le Premier Ministre n’ont pas donné des directives pour mener à bien cette « entreprise funeste », nous osons espérer qu’ils prendront leurs responsabilités face à ces personnalités de leur Parti PASTEF qui seraient à l’origine de ces pratiques malsaines. Au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, jusqu’ici, aucune notification n’a été envoyée aux différents agents dont les contrats à durée déterminée ont été bloqués par Monsieur Boucar DIOUF, Directeur Général de l’Action Sociale. D’ailleurs, lors de la présentation des anciens pensionnaires de notre Centre Ansoumana DIONE de Kaolack, le Premier Ministre Ousmane SONKO avait saisi le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Docteur Ibrahima SY qui n’a donné aucune suite à cette cérémonie et cela est critique.

Le 04 mars 2025,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)