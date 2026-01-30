Convocation présumée de Doudou Wade : Sopi Sénégal dément et dénonce une instrumentalisation

La Coalition Sopi Sénégal est sortie de sa réserve pour apporter des clarifications suite aux informations relayées dans la presse et sur les réseaux sociaux faisant état d’une convocation de Doudou Wade par la Sûreté urbaine.

Dans un communiqué rendu public ce vendredi 30 janvier 2026, la coalition informe l’opinion nationale et internationale que, jusqu’au moment de la rédaction du document, Doudou Wade n’a reçu aucune convocation officielle de la part des autorités compétentes. Sopi Sénégal tient ainsi à démentir formellement ces informations qu’elle juge infondées.

Toutefois, la coalition rassure que le président Doudou Wade répondra, comme par le passé, à toute convocation qui lui serait régulièrement notifiée par les autorités judiciaires de son pays. Elle souligne que l’ancien responsable politique a toujours agi en « bon républicain », soucieux de préserver l’image et la crédibilité des institutions judiciaires du Sénégal.

Le communiqué revient également sur le parcours politique de Doudou Wade, présenté comme un patriote ayant, tout au long de sa carrière, œuvré pour un Sénégal de paix, de stabilité et de concorde. À ce titre, Sopi Sénégal exprime son soutien et sa solidarité à son égard, mais aussi à toutes les personnes inquiétées pour l’expression de leurs opinions sur la marche du pays.

La coalition condamne fermement ce qu’elle qualifie de tentatives visant à ternir l’image de Doudou Wade, dénonçant des discours qui chercheraient à le faire passer pour ce qu’il n’est pas. Elle appelle à la retenue et au respect des principes républicains.

Par ailleurs, Sopi Sénégal s’étonne de la convocation du journaliste Pape Ngagne Ndiaye et exige sa libération sans délai, réaffirmant son attachement à la liberté d’expression et à la liberté d’opinion, piliers essentiels de la démocratie sénégalaise.

La Coalition Sopi Sénégal invite les autorités à veiller à la préservation de la paix sociale ainsi qu’au respect et à la protection des droits fondamentaux de tous les citoyens sénégalais.