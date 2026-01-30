Sanctions après la finale : La réaction de Patrice Motsepe

Décidément, la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 continue de susciter de vives réactions. Deux jours après l’annonce des sanctions disciplinaires infligées par la Confédération africaine de football (CAF) au Sénégal et au Maroc, le président de l’instance dirigeante du football africain, le Dr Patrice Motsepe, est sorti de son silence à travers un communiqué officiel.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la CAF a rendu publiques les décisions de sa Commission de discipline à la suite des incidents survenus lors de la finale jugée chaotique.

Alors que la partie marocaine a déjà annoncé avoir interjeté appel, le dossier est loin d’être clos. Ce vendredi, Patrice Motsepe a en effet annoncé avoir convoqué une réunion exceptionnelle du Comité exécutif de la CAF (COMEX), la plus haute instance décisionnelle de l’organisation en dehors de l’Assemblée générale.

Dans son communiqué, le président de la CAF a réaffirmé sa détermination à préserver l’intégrité et la crédibilité du football africain. Se disant « profondément déçu » par les incidents survenus lors de la finale de la TotalEnergies CAN Maroc 2025, il a toutefois précisé qu’il respectait pleinement les décisions rendues par les organes judiciaires de la CAF.

Cette réunion exceptionnelle du COMEX, a-t-il expliqué, aura pour objectif d’examiner les règlements de la CAF, notamment le Code disciplinaire, afin de s’assurer que les instances judiciaires disposent de pouvoirs suffisants pour infliger des sanctions « appropriées et dissuasives » en cas de violations graves des textes réglementaires ou de comportements portant atteinte à la réputation du football africain.

Patrice Motsepe a également insisté sur les efforts engagés ces dernières années pour améliorer la qualité et l’indépendance de l’arbitrage africain. Il a annoncé l’allocation de ressources financières supplémentaires et le renforcement de l’expertise technique afin que les arbitres africains, les opérateurs VAR et les commissaires de match répondent aux standards des meilleurs au monde.

Le président de la CAF a réaffirmé son attachement à l’indépendance et à l’impartialité de la Commission des arbitres, soulignant l’importance que les officiels africains soient perçus comme équitables, crédibles et de niveau international.

Convaincu que les réformes engagées porteront leurs fruits, Patrice Motsepe estime que le football africain et les compétitions de la CAF continueront de gagner en respect, en crédibilité et en reconnaissance sur la scène mondiale.