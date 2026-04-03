Coopération bilatérale : la mise au point du président Traoré

Lors d’un entretien accordé à la presse nationale et internationale le jeudi 2 avril, le chef de l’État burkinabé a abordé un sujet sensible au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES) : les relations bilatérales entre un pays membre de la Confédération et une nation extérieure.

Le capitaine Ibrahim Traoré a rappelé que chaque État conserve sa liberté de partenariat, mais a insisté sur la nécessité de préserver l’intérêt collectif de l’organisation. « C’est une Confédération. Les pays peuvent développer leurs relations bilatérales, mais si cela menace l’équilibre de l’ensemble, il faut savoir mettre des limites », a-t-il déclaré, soulignant l’importance de la sincérité entre dirigeants pour éviter qu’une coopération extérieure ne serve de « cheval de Troie » au sein de l’AES.

Le président du Faso a reconnu que la question est d’actualité et fait l’objet de concertations afin d’aboutir à une position claire. L’objectif est de garantir que les accords bilatéraux ne prennent pas le pas sur les engagements confédéraux.

Ce débat intervient dans un contexte marqué par le rapprochement récent entre le Niger et l’Algérie, alors que ce dernier entretient des relations tendues avec le Mali, autre membre de l’AES.