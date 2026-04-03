Bassirou Diomaye Faye nomme un nouveau conseiller spécial

Le chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, vient d’élargir son cercle de collaborateurs en désignant Pape Sadio Thiam comme conseiller spécial. Universitaire en science politique, il est également communicant et ancien journaliste.

Son parcours politique n’est pas étranger aux arcanes du pouvoir : membre du Parti démocratique sénégalais, il avait déjà exercé des fonctions de conseiller technique auprès du président Abdoulaye Wade durant la période libérale.

Pape Sadio Thiam est aussi connu pour ses travaux académiques. Il est l’auteur d’un ouvrage consacré à la stratégie de communication d’Ousmane Sonko, intitulé « La communication politique chez Ousmane Sonko : une autre voix pour le Sénégal ».

Cette nomination marque l’arrivée d’un profil expérimenté, à la croisée du monde universitaire, médiatique et politique, au sein de l’équipe rapprochée du président Diomaye Faye.