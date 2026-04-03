Macky Sall face au « Grand Oral » de l’ONU

Dans le prolongement des festivités de l’indépendance, l’actualité sénégalaise se déplace vers New York où l’ancien président Macky Sall s’apprête à défendre sa candidature au poste de Secrétaire général des Nations Unies. Comme ses concurrents, il disposera de trois heures pour exposer sa vision et répondre aux interrogations des États membres et de la société civile.

Le calendrier officiel, arrêté au 1er avril 2026, prévoit l’ouverture des auditions le 21 avril avec Michelle Bachelet le matin, suivie de Rafael Mariano Grossi l’après-midi. Le lendemain, Rebeca Grynspan interviendra en première partie de journée, avant que Macky Sall ne clôture la série entre 15 h et 18 h. Ces échanges auront lieu dans la salle du Conseil de tutelle et seront diffusés en direct à l’échelle mondiale.

Chaque candidat doit respecter un format identique : une déclaration liminaire, suivie d’une session de questions-réponses. L’objectif est de mesurer publiquement leurs priorités, leur expérience et leur aptitude à diriger une organisation confrontée à des crises multiples.

Il est important de rappeler que ces auditions ne constituent pas un vote. La nomination du futur Secrétaire général reste conditionnée à une recommandation du Conseil de sécurité, puis à une validation par l’Assemblée générale. Néanmoins, ce « Grand Oral » joue un rôle stratégique : il éclaire les positions diplomatiques et contribue à façonner les rapports de force au sein du Palais de Verre.