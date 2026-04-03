Dakar Dem Dikk réussit son opération spéciale de Pâques

Le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankoba Diemé, s’est rendu ce vendredi à la gare des Baux Maraîchers où il a félicité la société nationale de transport pour la qualité de son organisation et l’engagement de son personnel.

À l’occasion des célébrations pascales, Dakar Dem Dikk a mis en place un dispositif exceptionnel entre le jeudi 2 avril au soir et le vendredi 3 au matin. Cette initiative a permis de fluidifier le trafic dans les gares routières et d’assurer une meilleure mobilité vers l’intérieur du pays. Résultat : 8 529 passagers ont profité des lignes renforcées pour rejoindre leurs familles.

Comme à chaque grande fête religieuse, le défi reste le même : absorber l’afflux massif de voyageurs quittant Dakar. Pour l’édition 2026, l’entreprise publique a multiplié les points de départ afin de répondre à la demande. Quatre zones de la capitale ont été mobilisées : Guédiawaye, HLM Grand Yoff, Colobane et Baux Maraîchers. Ce maillage a permis de couvrir un large éventail de destinations.

Les bus ont desservi aussi bien les grandes villes du sud que les localités du centre et du nord. Parmi les principales destinations figuraient Ziguinchor, Kaolack, Fatick, Thiès, Mbour, Joal, Kolda, Sédhiou, Saint-Louis, Podor, Linguère, Touba, Karang, Tambacounda, Diourbel et Louga.

Au-delà des chiffres, l’opération s’est distinguée par la qualité du service : départs réguliers, encadrement des flux grâce à la présence des forces de sécurité et attention particulière portée aux conditions de voyage. Une démonstration de la capacité de Dakar Dem Dikk à relever les grands défis de mobilité lors des fêtes religieuses.